De nombreux laboratoires pharmaceutiques testent médicaments et vaccins sur des singes. Mais depuis que la Chine a interdit l’exportation de primates en 2020, les prix des animaux se sont envolés, alimentant un marché noir international. Au cœur de ce trafic : le Cambodge, la Thaïlande et le Laos. Reportage de Théo Collet, Antoine Morel et Cyrille Charpentier.
Le business des singes thaïlandais : livrer les laboratoires à tout prix
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