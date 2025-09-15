"Le budget va se décider dans la rue" déclare Binet après sa rencontre avec Lecornu

"Le budget va se décider dans la rue" déclare Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, après sa rencontre avec le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu qui poursuit ses consultations à Matignon, avant la formation de son gouvernement.
