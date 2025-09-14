Direction les pôles, terres lointaines et hostiles dont les enjeux sont moins connus, peu médiatisés. Si l'Antarctique représente encore un territoire "sanctuaire", ce n'est pas le cas de l'Arctique, où vivent 4 millions de personnes et sur lequel s'exerce la souveraineté de plusieurs pays aux intérêts rivaux. Une zone riche en ressources minières qui fait figure de voie de passage maritime essentielle à l'heure de la mondialisation. Camille Escudé, géographe et autrice avec Lydie Lescarmontier de l'ouvrage "Les pôles en 100 questions : Au centre des nouveaux enjeux géopolitiques et climatiques" (éd.Tallandier), était l'invitée d'"Au cœur de l’info".
Camille Escudé : "Il y a un retour à des logiques de Guerre Froide en Arctique"
