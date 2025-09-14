 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France : quelle suite au mouvement "Bloquons tout" ?

information fournie par France 24 14/09/2025 à 16:17

Une semaine en France sous le signe de la contestation : le Mouvement "Bloquons tout" a mobilisé près de 175.000 personnes dans tout le pays, selon le ministère de l’intérieur, avec des manifestations notamment à Montpellier, Toulouse, Nantes et Paris. La veille de cette mobilisation, le Président de la République nommait Sébastien Lecornu l’un de ses proches à Matignon. Lucas Sarafian, journaliste à Politis, est notre invité.

Vidéos les + vues

1

Florian Louis : "ll y a une logique d'engrenage, un réveil planétaire des appétits territoriaux"

information fournie par France 24 13 sept.
2

A la Fête de l'Humanité, les tensions entre Insoumis et socialistes au grand jour

information fournie par AFP 13 sept.
2
3

Gaza-ville : Israël intensifie ses frappes, des Palestiniens quittent la ville

information fournie par AFP Video 13 sept.
6
4

Lecornu retire la suppression de deux jours fériés et tend la main à la gauche

information fournie par AFP 13 sept.
16
5

Inauguration de la première édition de la Fête nationale du sport

information fournie par AFP Video 13:14
6

L'hommage littéraire et sensible de Raphaël Enthoven à sa mère dans 'L'Albatros'

information fournie par France 24 13:17
1
7

Défis, initiations et athlètes médaillés: la Fête du sport bat son plein

information fournie par AFP 15:17
8

Avant une visite de Rubio, Netanyahu dit que l'élimination des dirigeants du Hamas mettrait fin à la guerre à Gaza

information fournie par AFP 13 sept.
3
1

"Qu'il vienne nous chercher", lance Vallaud (PS) à Macron après la chute de Bayrou

information fournie par AFP Video 09 sept.
4
2

Comment taxer les plus fortunés sans les faire fuir ?

information fournie par Ecorama 09 sept.
13
3

Frédéric Souillot (Force Ouvrière) : "J'aimerais que les politiques entendent cette colère citoyenne !"

information fournie par Ecorama 09 sept.
4

Point Marchés - Perspectives de rentrée

information fournie par Amundi 09 sept.
5

Têtes de cochon devant des mosquées: Retailleau fait part de son "indignation"

information fournie par AFP Video 09 sept.
3
6

"Il faut une réelle cohabitation", estime le député écologiste Benjamin Lucas-Lundy

information fournie par AFP Video 09 sept.
7

Toulouse: la police disperse des manifestants qui font usage de gaz lacrymogène

information fournie par AFP Video 10 sept.
1
8

"Bloquons tout", la mobilisation de la France "ric rac"

information fournie par France 24 10 sept.
1

Quasiment toute la France en orange au 8e jour de la vague de chaleur

information fournie par AFP 15 août
2
2

Zelensky accuse Moscou de vouloir se soustraire à l'organisation d'une rencontre avec Poutine

information fournie par AFP Video 22 août
3

La perspective d'une rencontre entre Poutine et Zelensky s'éloigne

information fournie par AFP 22 août
44
4

Top 5 IA du 22/08/2025

information fournie par Libertify 23 août
5

En Suède, l'église historique de Kiruna déménage sur des roulettes

information fournie par AFP Video 20 août
6

En Suède, première journée réussie pour le déplacement de l'église de Kiruna

information fournie par AFP 19 août
7

Top 5 IA du 19/08/2025

information fournie par Libertify 20 août
8

Suède: la célèbre église en bois rouge de Kiruna se rapproche de son nouvel emplacement

information fournie par AFP 20 août

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank