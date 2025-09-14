Une semaine en France sous le signe de la contestation : le Mouvement "Bloquons tout" a mobilisé près de 175.000 personnes dans tout le pays, selon le ministère de l’intérieur, avec des manifestations notamment à Montpellier, Toulouse, Nantes et Paris. La veille de cette mobilisation, le Président de la République nommait Sébastien Lecornu l’un de ses proches à Matignon. Lucas Sarafian, journaliste à Politis, est notre invité.
France : quelle suite au mouvement "Bloquons tout" ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro