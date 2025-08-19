Au programme ce matin : Boeing , Home Depot, Intel, Valneva , Virbac . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 18/08/2025
Valeurs associées
|232,470 USD
|NYSE
|-1,19%
|394,620 USD
|NYSE
|-1,16%
|23,6600 USD
|NASDAQ
|-3,66%
|5,0650 EUR
|Euronext Paris
|+6,05%
|336,000 EUR
|Euronext Paris
|+1,51%
