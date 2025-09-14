A quelques semaines de la présidentielle, la recomposition politique ivoirienne soulève de nombreuses interrogations. La Cour constitutionnelle vient d’écarter plusieurs candidatures. Dans ce contexte, Richard Banégas, professeur à Sciences Po et chercheur au CERI, décrypte les dynamiques à l’œuvre : fragilité de l’opposition, fracture générationnelle, retour de la "korocratie"…
Côte d’Ivoire : l’opposition piégée par la stratégie du pouvoir ? | Richard Banégas décrypte
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro