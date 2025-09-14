Un concert gratuit organisé par le Vatican a attiré samedi des milliers de personnes place Saint-Pierre, avec la participation d'artistes internationaux tels que Pharrell Williams et Andrea Bocelli.
Le Vatican accueille un concert de Pharrell Williams et d'autres superstars
