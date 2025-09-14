Alors que l’offensive israélienne contre la ville de Gaza se poursuit — avec au moins 38 victimes annoncées ce dimanche selon le Hamas et des appels d’Israël à l’évacuation vers le sud — une flottille humanitaire, la "Global Sumud Flotilla", s’apprête à rejoindre la bande de Gaza. À bord, des personnalités internationales, dont l’actrice française Adèle Haenel, invitée de l'Essentiel, depuis Tunis.
Global Sumud Flotilla : l'actrice Adèle Haenel sur France 24
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro