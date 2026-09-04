Londres a réaffirmé vendredi que les Malouines étaient britanniques, après que le président argentin Javier Milei, dopé par le soutien perçu de Donald Trump, a invoqué "des vents favorables" à la revendication historique de l'Argentine sur cet archipel.
Malouines: Milei durcit le ton, Londres réaffirme sa souveraineté
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