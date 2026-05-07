L'hantavirus, "maladie infectieuse grave", "n’est pas comme le Covid", a assuré jeudi la responsable de l’unité du centre hospitalier de l'université de Leiden, aux Pays-Bas où un patient a été pris en charge après avoir été évacué du MV Hondius. Le navire de croisère a été touché par une rare flambée de hantavirus qui aurait causé la mort de trois personnes.
La transmission du hantavirus "plus difficile" que le Covid, dit une médecin aux Pays-Bas
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