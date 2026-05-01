Derrière de simples annonces pour des postes de "vendeuses de roses" sur TikTok, se cache une réalité sordide. Un réseau de recrutement lié à la prostitution, qui cible souvent des mineures. Nos confrères de France 2 ont passé au crible des centaines de vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Ils ont mis en lumière la manière dont les proxénètes recrutent des jeunes filles, souvent mineures, via TikTok, leur promettant argent facile et train de vie de luxe. Enquête de Laurence Nahon, Bénédicte Mingot.
Prostitution : les proxénètes appâtent les jeunes filles sur TikTok
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