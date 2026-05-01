La secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon dénonce les responsables politiques qui font selon elle de la "politique spectacle" en se rendant dans une boulangerie le 1er-Mai, alors que le Premier ministre Sébastien Lecornu a acheté du pain dans une boulangerie en Haute-Loire et que le probable candidat à la présidentielle Gabriel Attal s'est affiché dans une boulangerie à Vanves. SONORE
Attal en boulangerie le 1er-Mai: Marylise Léon dénonce de la "politique spectacle"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro