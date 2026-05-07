Un bureau de vote ouvre ses portes à la Westminster Chapel, à Londres, alors que les Britanniques commencent à voter lors d'élections locales qui devraient accentuer la pression sur le Premier ministre travailliste, Keir Starmer, déjà en difficulté, et mettre en évidence la montée en puissance des populistes d'extrême droite et d'extrême gauche. IMAGES
Élections locales au Royaume-Uni: ouverture des bureaux de vote à Londres
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