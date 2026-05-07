Hantavirus: le navire en route pour les Canaries

Photo transmise par le ministère de la Santé argentin d'un tube utilisé pour le diagnostic de l'hantavirus des Andes, à l'institut Malbrán de Buenos Aires, le 6 mai 2026 ( ARGENTINE HEALTH MINISTRY / Handout )

Le navire MV Hondius, avec à son bord des passagers et membres d'équipage confinés à cause d'un foyer d'hantavirus, est en route pour Tenerife dans l'archipel espagnol des Canaries où il est attendu samedi, avant une évacuation des passagers prévue en début de semaine prochaine.

Le bateau a dépassé jeudi matin l'archipel du Cap-Vert, selon le site de suivi maritime Marine Traffic.

"Tous les passagers resteront à bord du navire de croisière jusqu'à l'arrivée" des avions chargés de les rapatrier, a indiqué le ministère espagnol de l'Intérieur. Le navire doit accoster à Granadilla, à Tenerife, malgré l'opposition des autorités locales.

"Un dispositif conjoint d'évaluation sanitaire et d'évacuation sera mis en place pour rapatrier tous les passagers, à moins que leur état de santé ne l'empêche", a souligné la ministre espagnole de la Santé, Mónica García Gómez.

Les pays de l'UE doivent prendre en charge leurs ressortissants, éventuellement aidés par la Commission européenne, tandis que l'évacuation des passagers extra-européens est toujours en préparation.

Le navire, avec 23 nationalités différentes à bord, a quitté la baie de Praia, au Cap-Vert, à 17H15 GMT mercredi.

"Trois professionnels de santé supplémentaires sont montés à bord (...), afin d'assurer des soins médicaux optimaux pendant la traversée", a précisé le voyagiste Oceanwide Expeditions dans un communiqué.

Le bateau de croisière MV Hondius, au large de Praia, quitte le Cap-Vert, le 6 mai 2026 ( AFP / - )

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et Oceanwide, trois personnes, deux membres d'équipage malades et une personne ayant cas contact, ont été évacuées du bateau puis embarquées à bord de vols médicalisés depuis Praia.

"Tous trois (sont) dans un état stable et l'un d'eux est asymptomatique", selon Ann Lindstrand, représentante de l'OMS au Cap-Vert.

- Changement d'avion -

Une personne vêtue d'une combinaison de protection descend d'un avion médicalisé transportant des passagers du MV Hondius, soupçonnés d'être infectés par le hantavirus, à l'aéroport de Schiphol, le 6 mai 2026 à Amsterdam, aux Pays-Bas ( ANP / Jeffrey Groeneweg )

Le premier avion a atterri mercredi soir à Amsterdam. Le centre médical universitaire de Leyde (LUMC), aux Pays-Bas, a déclaré dans un communiqué que des médecins se préparaient à admettre un patient, et l'hôpital universitaire de Düsseldorf (ouest de l'Allemagne) doit prendre en charge un cas contact.

Un second avion censé transporter le troisième patient évacué a atterri jeudi matin à Amsterdam, après un changement d'appareil imprévu mercredi aux Canaries.

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a indiqué à l'AFP qu'il "ne pens(ait) pas" que la situation soit similaire à celle du début de la pandémie de Covid-19.

"Pour l'instant, le risque pour le reste du monde est faible", selon lui.

Une personne en combinaison de protection (2e d) escortée vers une ambulance depuis un avion médicalisé transportant des passagers du bateau de croisière MV Hondius, à l'aéroport de Schiphol, le 6 mai 2026 près d'Amsterdam, aux Pays-Bas ( AFP / Lina Selg )

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), estime que de "nombreuses incertitudes subsistent" sur l'épidémie, appelant à "adopter une approche de précaution, afin de réduire la probabilité de nouvelles transmissions".

Pour l'agence sanitaire américaine, le risque pour les Américains de contracter l'hantavirus est "extrêmement faible".

- Souche des Andes -

Planche descriptive du mode de transmission et des symptômes des hantavirus ( AFP / Nicholas SHEARMAN )

La souche du virus détectée en Afrique du Sud est celle des Andes, transmissible entre humains, selon le ministre sud-africain de la Santé. L'hôpital universitaire de Genève a identifié la même souche.

La compagnie néerlandaise KLM a par ailleurs signalé mercredi qu'une personne décédée après avoir voyagé à bord du MV Hondius, était montée "brièvement" à bord d'un de ses avions reliant Johannesburg à Amsterdam, mais débarquée avant le décollage, sans détailler sur un éventuel malaise.

Trois personnes - un couple de Néerlandais et une Allemande qui ont voyagé à bord du MV Hondius - sont mortes depuis le début de la croisière, selon l'OMS. Le circuit allait d'Ushuaïa, en Argentine au Cap-Vert, au large de la côte ouest-africaine.

Une homme est hospitalisé à Johannesburg, un autre à Zurich (Suisse).

Le ministère suisse de la Santé a précisé à l’AFP que ce dernier était "rentré en Suisse depuis Sainte‑Hélène", une île britannique de l’océan Atlantique où le bateau a fait escale entre le 22 et le 24 avril.

A ce stade, l'OMS suppose qu'un ou plusieurs premiers cas "ont été infectés en dehors du navire" avant "une transmission interhumaine".

Un convoi d'ambulances transportant des passagers du bateau de croisière MV Hondius, près du centre médical universitaire de Leiden, le 6 mai 2026 aux Pays-Bas ( ANP / Josh Walet )

Le couple de Néerlandais décédés, selon l'itinéraire reconstitué par les autorités argentines, était en Amérique du Sud depuis fin novembre, et a voyagé plusieurs mois entre Argentine, Chili, Uruguay et de nouveau Argentine fin mars, avant d'embarquer sur le navire à Ushuaïa le 1er avril.

L'hantavirus est endémique dans certaines régions d'Argentine, andines notamment, avec au moins une soixantaine de cas par an ces dernières années. Le ministère argentin de la Santé a indiqué vouloir envoyer aux pays concernés (Espagne, Sénégal, Afrique du Sud, Pays-Bas et Royaume-Uni) l'ARN de la souche "Andes" de l'hantavirus pour en faciliter la détection ainsi que "des guides de diagnostic et des protocoles de traitement".