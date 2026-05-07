Les banques françaises renforcent leurs contrôles contre les arnaques aux faux IBAN. Face à des fraudes en forte hausse, un fichier commun de comptes suspects est désormais partagé entre établissements bancaires pour tenter de bloquer plus rapidement les escrocs.
Arnaques aux faux virements : les banques françaises contre-attaquent
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