Quelques 50.000 fans du groupe sud-coréen de K-pop BTS, actuellement en tournée mondiale, se rassemblent sur l'immense place du Zocalo, devant le palais présidentiel de Mexico, pour voir les membres du groupe. Ces derniers saluent depuis le balcon principal après avoir rencontré la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum. IMAGES
Le groupe sud-coréen BTS salue ses fans depuis le balcon du palais présidentiel mexicain
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