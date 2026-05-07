Un navire de croisière suspecté d'être un foyer d'hantavirus quitte sa zone de mouillage au large du Cap-Vert, pour se diriger vers Tenerife dans l'archipel espagnol des Canaries, où il doit accoster dans les prochains jours, constate un correspondant de l'AFP. IMAGES
Foyer d'hantavirus: le navire quitte sa zone de mouillage au large du Cap-Vert
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