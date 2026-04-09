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Encore sonnés par la Lune, les astronautes d'Artémis n'en reviennent toujours pas
information fournie par AFP 09/04/2026 à 07:12

Image diffusée le 7 avril 2026 par la Nasa montrant le croissant de la Terre se couchant le long du limbe lunaire, observé depuis le vaisseau spatial Orion, le 6 avril 2026 ( NASA / Handout )

Image diffusée le 7 avril 2026 par la Nasa montrant le croissant de la Terre se couchant le long du limbe lunaire, observé depuis le vaisseau spatial Orion, le 6 avril 2026 ( NASA / Handout )

Après avoir pris des milliers de photos et livré d'innombrables descriptions de la Lune, les quatre astronautes d'Artémis ont confié sur le chemin du retour vers la Terre avoir bien du mal à réaliser ce qu'ils venaient de vivre.

"L'esprit humain n'est pas fait pour traverser ce que nous venons de vivre", a lancé le commandant Reid Wiseman, des étoiles dans les yeux, lors d'une conférence de presse mercredi soir à plus de 280.000 km du sol.

"Nous avons beaucoup de choses auxquelles réfléchir et à écrire dans nos journaux afin de prendre pleinement conscience de ce que nous venons de vivre", a-t-il expliqué.

Avec ses collègues américains Christina Koch et Victor Glover et le Canadien Jeremy Hansen, M. Wiseman a battu cette semaine un record en s'aventurant plus loin dans l'espace que quiconque avant eux.

Ensemble, ils ont également réalisé le premier tour de notre satellite naturel en plus d'un demi-siècle, et ont observé à cette occasion un coucher et un lever de Terre mais aussi une éclipse solaire.

"Nous avions vu de superbes simulations réalisées par notre équipe de science lunaire, mais quand cela s'est réellement produit, ça nous a tous complètement époustouflés", a raconté le pilote Victor Glover.

Photo diffusée le 8 avril 2026 par la Nasa montrant les membres d'équipage d'Artémis II, Christina Koch, Jeremy Hansen (haut), Reid Wiseman (d) et Victor Glover (bas), à bord du vaisseau spatial Orion, le 7 avril 2026 ( NASA / Handout )

Photo diffusée le 8 avril 2026 par la Nasa montrant les membres d'équipage d'Artémis II, Christina Koch, Jeremy Hansen (haut), Reid Wiseman (d) et Victor Glover (bas), à bord du vaisseau spatial Orion, le 7 avril 2026 ( NASA / Handout )

"C'était l'un des plus beaux cadeaux de cette mission", a-t-il ajouté.

Et de reconnaître dans un rire: "je n'ai même pas encore commencé à assimiler tout ce que nous avons vécu".

"Ce que je peux vous dire, c'est que c'était très intense et que ce sont des souvenirs que je vais garder toute ma vie. Je vais y penser et en parler pour le reste de ma vie, c'est certain", a abondé l'astronaute, qui entre dans les livres d'histoire comme le premier homme noir à être allé jusqu'à la Lune.

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1 commentaire

  • 07:08

    depuis qu'ils sont partis en voyage, à chaque article on a l'impression que c'est une découverte la Lune et le voyage vers la Lune alors que d'autres avant eux l'avaient fait. Armstrong avait même marché sur la Lune

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