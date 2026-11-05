"Nos entreprises sont dans une situation trop fragile pour leur imposer (...) une augmentation du Smic de 10 %.", estime Marine Le Pen faisant référence à l'augmentation réclamée par Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT.
La situation des entreprises est "trop fragile" pour augmenter le Smic (Le Pen)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro