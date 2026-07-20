Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche que les Etats-Unis étaient en train de frapper "très durement" l'Iran pour venger les soldats américains tués ces derniers jours au Moyen-Orient. "Nous les avons frappés très durement à nouveau ce soir, et nous l'avons fait en l'honneur des, probablement trois, c'est probablement trois grands patriotes", déclare M. Trump aux journalistes à son retour à Washington après la finale de la Coupe du monde de football.
Trump affirme frapper l'Iran "très durement" pour venger les Américains tués
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