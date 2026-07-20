Didier Deschamps a fait ses adieux à 25 ans d'une vie en bleu, en tant que joueur puis sélectionneur. Malgré la défaite en demi-finale du Mondial-2026, des Français saluent sa carrière.
Mondial-2026: des Français saluent Deschamps pour sa carrière de sélectionneur
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