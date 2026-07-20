Rodri et Luis de la Fuente brandissent le trophée de la Coupe du monde de football, alors que les champions du monde espagnols rentrent au pays, où ils doivent être accueillis en héros par un million de supporters en liesse lors d'une parade en bus qui les mènera de Moncloa à la place de Cibeles.
Mondial-2026: les champions du monde de retour à Madrid
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