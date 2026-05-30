Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé vendredi que Moscou préparait "une nouvelle frappe massive" contre l'Ukraine, alors que la Russie appelle les diplomates étrangers à quitter Kiev, déjà massivement bombardée le week-end dernier.
"La Russie prépare une nouvelle frappe massive", affirme Zelensky
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