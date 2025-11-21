Longtemps dans l'ombre, la société militaire privée Wagner a été remplacée par Africa Corps sur le continent africain. Un corps expéditionnaire qui, comme le proclame le premier reportage que la télévision russe lui consacre, est destiné à "défendre les intérêts de la Russie partout où il est". Pourtant accusée de très graves exactions, cette armée s'affiche désormais au grand jour. Selon la propagande russe, elle serait là pour ramener la "stabilité", là où "l'Occident colonial" représenterait une menace. Un message destiné à promouvoir le "potentiel d'exportation" de la force russe.
La Russie avance ses pions : Africa Corps vend ses services à la télévision russe
