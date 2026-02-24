La prime de partage de la valeur (PPV ou prime Macron) : montant, conditions et date de versement

information fournie par Tout sur mes finances • 24/02/2026 à 17:51

Prime de partage de la valeur (PPV ou prime Macron) : qui peut la toucher ? quel montant ? et quand sera-t-elle versée ?

La prime de partage de la valeur (PPV), anciennement appelée prime Macron, permet aux employeurs de verser jusqu'à 6 000 € nets d'impôt et de charges à leurs salariés.

Objectif : soutenir le pouvoir d'achat face à la hausse du coût de la vie.

Dans cette vidéo, découvrez :

Les conditions pour bénéficier de la prime

Le montant maximum exonéré (3 000 € ou 6 000 € selon l'entreprise)

Les critères d'éligibilité (revenu, taille de l'entreprise, dispositifs en place)

Les modalités de versement (une ou deux primes par an)

Les nouveautés, notamment la possibilité de placer la prime sur un plan d'épargne salariale ou retraite

