La prime de partage de la valeur (PPV ou prime Macron) : montant, conditions et date de versement

information fournie par Tout sur mes finances  24/02/2026 à 17:51

Prime de partage de la valeur (PPV ou prime Macron) : qui peut la toucher ? quel montant ? et quand sera-t-elle versée ?

La prime de partage de la valeur (PPV), anciennement appelée prime Macron, permet aux employeurs de verser jusqu'à 6 000 € nets d'impôt et de charges à leurs salariés.

Objectif : soutenir le pouvoir d'achat face à la hausse du coût de la vie.

Dans cette vidéo, découvrez :

  • Les conditions pour bénéficier de la prime
  • Le montant maximum exonéré (3 000 € ou 6 000 € selon l'entreprise)
  • Les critères d'éligibilité (revenu, taille de l'entreprise, dispositifs en place)
  • Les modalités de versement (une ou deux primes par an)
  • Les nouveautés, notamment la possibilité de placer la prime sur un plan d'épargne salariale ou retraite

Epargne Salariale
Emmanuel Macron
Partage de la valeur

L'offre BoursoBank