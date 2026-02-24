La cheffe de l’Union européenne, Ursula von der Leyen, arrive à Kiev mardi, jour du quatrième anniversaire de l'offensive russe. La présidente de la Commission européenne, qui indique se rendre dans la capitale ukrainienne pour la dixième fois depuis l'invasion, a souligné sur X vouloir "envoyer un message clair au peuple ukrainien et à l'agresseur: nous ne céderons pas tant que la paix ne sera pas rétablie". IMAGES
Ukraine: Von der Leyen arrive à Kiev pour les quatre ans de l'offensive russe
