Le réalisateur de "I Am Not Your Negro", Raoul Peck, revient avec "2+2 = 5", un documentaire inspiré de George Orwell, auteur de 1984. Un film percutant qui interroge la manipulation du réel et les dérives autoritaires contemporaines.
Rencontre avec Raoul Peck, cinéaste du réel, pour "2+2 = 5"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro