La pollution sonore en Inde, fléau sanitaire

information fournie par France 24 08/01/2026 à 10:35

En Inde, entre la circulation, l’utilisation à outrance du klaxon, les chantiers de construction ou encore les célébrations religieuses, les oreilles des habitants des mégapoles comme Delhi ou Bombay connaissent rarement des moments de répit. Les autorités, elles, restent silencieuses quant aux solutions à apporter pour combattre ce fléau sanitaire. Reportage de nos correspondants Lisa Gamonet et Alban Alvarez.

