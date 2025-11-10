Des manifestants se sont rassemblés dimanche pour réclamer des mesures contre la pollution atmosphérique à New Delhi, la capitale indienne figurant régulièrement parmi les villes les plus polluées de la planète.
New Delhi: manifestation pour réclamer des mesures contre la pollution de l'air
