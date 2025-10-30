 Aller au contenu principal
La Paris Games Week revisite sa formule pour attirer un plus large public

information fournie par AFP Video 30/10/2025 à 16:39

Porté par de nouveaux partenaires, le plus grand salon du jeu vidéo en France fait son retour jusqu'à dimanche à la porte de Versailles à Paris, dans une formule encore plus tournée vers les spectacles et la pop-culture.

