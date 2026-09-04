C'est une image diffusée par la NASA qui a interpellé beaucoup d'internautes ces dernières semaines : celle d'une Terre cabossée, difforme, censée pourtant représenter la véritable silhouette de notre planète. Mais attention : il s'agit d'un "géoïde" qui permet de visualiser la force de la gravité à différents endroits du globe. Face à l'incompréhension généralisée, la NASA elle-même a dû préciser son propos. Les explications de Jules BOITEAU.
La NASA a-t-elle découvert que la Terre était difforme ?
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