La mode, ennemie des femmes ?

information fournie par France 24 • 29/09/2025 à 11:51

Les Fashion Weeks commencent un peu partout dans le monde et avec elles cette question : où sont les femmes ? Sur les podiums, elles sont omniprésentes, mais en coulisses, les hommes qui dirigent les grandes maisons de couture sont beaucoup plus nombreux. Dans les dernières sélections de directeurs artistiques, seuls deux noms de femmes émergent contre une dizaine d'hommes – et bien peu de diversité. Laure Manent s’entretient avec la journaliste mode Saveria Mendella, créatrice du podcast "Les gens de la mode" pour comprendre si l’époque des créatrices illustres comme Coco Chanel, Elsa Schiaparelli ou Vivienne Westwood est révolu et ce qui fait la différence entre la mode créée par un homme et celle imaginée par une femme.