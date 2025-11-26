La Chancelière de l'Échiquier du Royaume-Uni (ministre des Finances), Rachel Reeves, quitte le 11 Downing Street pour présenter le budget du gouvernement au Parlement, s'arrêtant pour prendre la pose traditionnelle devant les médias en tenant la boîte rouge ministérielle contenant les documents budgétaires. Le budget devrait augmenter les impôts pour réduire la dette et financer les services publics, tout en cherchant à rassurer à la fois les marchés financiers et les électeurs. IMAGES
La ministre des Finances britannique quitte le 11 Downing Street pour présenter le budget
