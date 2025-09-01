La mer Méditerranée, une soupe de plastique

information fournie par France 24 • 01/09/2025 à 16:10

La Méditerranée traverse aujourd’hui la plus grave crise plastique de son histoire. Chaque minute, l’équivalent de 34 000 bouteilles y est déversé, faisant de cette mer la plus polluée au monde alors qu’elle ne couvre que 0,8 % de la surface océanique. Un désastre pour les humains comme pour la biodiversité marine, dont près de la moitié des espèces sont endémiques. Avec la Crète, la Corse figure parmi les îles les plus touchées de la planète. Face à cette urgence, deux jeunes Corses ont fondé Mare Vivu, une association rassemblant une dizaine de jeunes scientifiques français et étrangers qui luttent pour préserver leur île et protéger la Méditerranée.