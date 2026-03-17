Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé l'élimination d'Ali Larijani, l'un des principaux dirigeants iraniens, et du général Gholamreza Soleimani, commandant de la milice du Bassidj, après des frappes menés dans la nuit en Iran par l'armée israélienne.
Guerre en Iran: Israël annonce avoir éliminé Ali Larijani
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