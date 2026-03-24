Le manga au succès mondial "One Piece" a connu un triomphe planétaire lors de sa sortie en 2023 sur Netflix. Nina Masson nous explique pourquoi la saison 2 est promise au même succès. Par ailleurs, le festival Séries Mania à Lille propose cette année la programmation la plus riche de son histoire, avec une place de choix pour le thriller français "Privilèges", avec les acteurs Melvil Poupaud et Manon Bresch. Enfin, focus sur le retour de "Malcolm", avec la famille la plus déjantée d'Amérique.
Séries TV : "One Piece", le manga revient pour une 2e saison
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