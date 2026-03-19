Flambée du pétrole : le gouvernement tombera-t-il dans le piège du « quoi qu’il en coûte » ?

information fournie par Ecorama • 19/03/2026 à 14:00

Face à la nouvelle envolée des prix du pétrole, l’exécutif étudie des mesures de soutien pour amortir le choc sur les ménages et les entreprises. Entre appels politiques à baisser les taxes, inquiétudes autour d’un possible retour du « quoi qu’il en coûte » et contraintes budgétaires déjà sous tension, le gouvernement cherche la ligne de crête. Alors que certains pays européens envisagent d’agir sur la fiscalité, l’exécutif français brandit aussi la menace d’un encadrement des marges des distributeurs. Une équation délicate dans un contexte de déficit élevé et de marchés financiers nerveux. Les explications de Philippine Robert, journaliste au Point. Ecorama du 19 mars 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com