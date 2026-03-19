Samy Chaar (Lombard Odier) : "Si le pétrole dépasse les 120 dollars on commencera à parler de récession"

Samy Chaar, chef économiste chez Lombard Odier, était l'invité de l'émission Ecorama du 19 mars 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la stratégie de la Fed face au choc pétrolier, les incertitudes exprimées par Jerome Powell, les perspectives de taux dans un contexte d'inflation persistante et de marché du travail qui se fragilise, ainsi que la transition à venir à la tête de la banque centrale.
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