Dix fois plus de visiteurs que d'ordinaire en période hivernale affluent chaque jour dans le zoo japonais abritant Punch, petit macaque de sept mois, coqueluche des réseaux sociaux.
Star d'internet, le singe Punch attire les foules dans son zoo au Japon
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