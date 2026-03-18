L'armée israélienne a mené mercredi des frappes à répétition au coeur de Beyrouth faisant au moins douze morts et 41 blessés selon les autorités, et a aussi ciblé l'est et le sud du Liban où un ordre d'évacuation a provoqué la panique dans la région de Tyr.
Liban: frappes israéliennes au coeur de Beyrouth, panique à Tyr
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