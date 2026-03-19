Sur fond de tensions avec Washington, le Venezuela a remporté mardi une victoire hautement symbolique en s'emparant à Miami du titre de la Classique mondiale de baseball, le plus important tournoi international de la discipline, face aux Etats-Unis.
Le Venezuela prend sa revanche sur les Etats-Unis au baseball
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