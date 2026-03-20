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"La guerre nous a vieillis": au Liban, une jeunesse meurtrie

information fournie par AFP Video 20/03/2026 à 22:23

La résurgence de la guerre entre Israël et le Hezbollah début mars a brisé les rêves de nombreux jeunes Libanais qui tentaient déjà de surmonter les crises à répétition que traverse leur pays depuis plusieurs années.

Proche orient
Guerre en Iran
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