Rendez-vous avec la légendaire chanteuse du groupe Kassav', à l’occasion de la sortie de sa biographie "Loin de l’amer". Retour sur son parcours hors du commun et ses quarante ans de carrière. Dans cet épisode, Youssou N'Dour offre la vidéo surprise.
Jocelyne Béroard, la légende du zouk
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