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Donald Trump présente la guerre et la mort en Iran... comme un jeu vidéo

information fournie par France 24 20/03/2026 à 11:41

Dans la presse, ce vendredi 20 mars, le prix de la guerre en Iran inquiète. Le président américain Donald Trump tente de justifier le conflit avec une campagne de communication qui mêle la guerre et les jeux vidéo. Une ancienne soldate américaine pourrait inspirer certaines stratégies iraniennes. Enfin, en Hongrie, une ancienne interprète de Vladimir Poutine a été nommée responsable d'une mission internationale d'observation électorale.

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Guerre en Iran
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