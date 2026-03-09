 Aller au contenu principal
La guerre au Moyen-Orient va durer "peut-être plusieurs semaines" (Macron)

information fournie par AFP Video 09/03/2026 à 19:42

"Cette guerre, je pense, durera à coup sûr, dans cette phase intense, en tout cas plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines (...) Je ne pense pas qu'on puisse avoir des changements profonds de régimes uniquement par des bombardements", estime le président français Emmanuel Macron, lors d'un déplacement sur le porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée après avoir évoqué à Chypre une future mission internationale "purement défensive" pour "rouvrir" le détroit d'Ormuz, dans le cadre d'un important déploiement militaire français autour du conflit au Moyen-Orient. IMAGES

Proche orient
Guerre en Iran
Emmanuel Macron
1

