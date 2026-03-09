"Cette guerre, je pense, durera à coup sûr, dans cette phase intense, en tout cas plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines (...) Je ne pense pas qu'on puisse avoir des changements profonds de régimes uniquement par des bombardements", estime le président français Emmanuel Macron, lors d'un déplacement sur le porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée après avoir évoqué à Chypre une future mission internationale "purement défensive" pour "rouvrir" le détroit d'Ormuz, dans le cadre d'un important déploiement militaire français autour du conflit au Moyen-Orient. IMAGES
La guerre au Moyen-Orient va durer "peut-être plusieurs semaines" (Macron)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro