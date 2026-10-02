Dans un entretien accordé à France 24, l'ex-Premier ministre roumain Dacian Ciolos, candidat à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, estime que son avenir "est certainement en Afrique", sans s'y limiter. Il veut "rendre la francophonie plus utile" et se dit "très confiant" avant l'élection de novembre.
"La francophonie ne se limite pas à l'Afrique", dit Dacian Ciolos, candidat roumain à l'OIF
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