Ce 1er octobre, à la Banque de France, le gouvernement organise à Paris le premier sommet "Choose Outre-mer". L'objectif : attirer les investisseurs et relancer la création de richesses dans les territoires ultramarins, sur le modèle de "Choose France". Parmi les atouts que Paris veut mettre en avant : le nickel calédonien. Mais la filière a été largement fragilisée par les blocages et les tensions politiques qui ont secoué l’île ces dernières années
Exploitation du nickel en Nouvelle-Calédonie : le revers de la médaille
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