L'Équipe de France s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde en battant le Paraguay (1-0) à Philadelphie samedi. Kylian Mbappé a marqué le seul but d'un match très tendu sur pénalty en deuxième mi-temps.
La France rejoint les quarts de finale en battant le Paraguay dans la douleur
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