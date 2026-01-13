La France convoque l'ambassadeur iranien à Paris pour dénoncer la "violence d'État qui s'est abattue aveuglément sur les manifestants pacifiques", a annoncé mardi le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot devant les députés.
La France convoque l'ambassadeur d'Iran pour dénoncer la répression des manifestations
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro