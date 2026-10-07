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Trois ans après le 7-Octobre, Israël "face à l'abîme"

information fournie par France 24 07/10/2026 à 07:44

A la Une de la presse, ce mercredi 7 octobre, la mobilisation massive, hier, partout en France, des lycéens, rejoints par de nombreux adultes. La présentation par Marine Le Pen de son futur budget si elle est élue à la présidentielle. Les commémorations des attaques du 7-Octobre en Israël. Et une aventure extraordinaire, qui a duré 28 ans.

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